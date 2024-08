Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 96,86 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 96,86 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.719 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 32,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 92,20 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,55 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 134,70 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 28,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

