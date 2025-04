Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag im Aufwind

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 90,60 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 90,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 91,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.288 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 123,95 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 36,81 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,96 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,47 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 114,50 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 11.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 87,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 87,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 21,39 EUR je Aktie aus.

