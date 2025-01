Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 95,72 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 95,72 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,88 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 857.412 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 34,35 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 112,00 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,47 Prozent auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 22,06 EUR je Aktie belaufen.

