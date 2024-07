Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 105,25 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 105,25 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 104,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 464.334 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 22,19 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,72 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 139,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vor. In Sachen EPS wurden 6,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 29,76 EUR fest.

