Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 96,92 EUR. Bei 97,44 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 260.287 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 24,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,20 EUR am 05.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,87 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,55 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 134,70 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,21 EUR, nach 6,48 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 80,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 28,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

