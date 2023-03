Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Um 15:52 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 118,24 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 116,12 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 120,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.540.724 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 162,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 4,79 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,92 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 14.03.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 8,62 EUR gegenüber 4,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.235,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 31,07 EUR je Aktie belaufen.

