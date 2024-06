Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag fester

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 106,40 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 106,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 107,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 149.474 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,86 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 8,05 Prozent sinken.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,07 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 145,56 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 30,58 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

