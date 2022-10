Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 128,90 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 128,76 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 264.609 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 208,35 EUR erreichte der Titel am 27.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,13 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,92 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,13 EUR.

Am 28.07.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 9,70 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 69.543,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.293,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,23 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hyundai-Aktie gesucht: Hyundai mit mehr Umsatz - Gewinnrückgang wegen massiver Rückstellungen

CATL-Aktie tiefer: Chinesischer Batteriezellhersteller CATL wohl bremst Expansion aus - Gewinn erhöht

Toyota-Aktie in Rot: Toyota drosselt Produktionsprognose wegen Chipmangel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com