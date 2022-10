Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag ins Plus

Um 09:22 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 131,52 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 131,60 EUR. Bei 131,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 48.455 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2021 auf bis zu 208,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,88 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,09 Prozent.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 202,13 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 67.293,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 28.10.2022 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,23 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

