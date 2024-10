Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 92,42 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 92,42 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,66 EUR aus. Bei 92,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 264.165 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 39,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,48 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,34 Mrd. EUR – ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 23,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

