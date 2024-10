Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit Einbußen

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 92,28 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 92,28 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 91,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,52 EUR. Bisher wurden heute 63.719 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 28,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,72 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,94 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,02 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 115,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,48 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 23,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone