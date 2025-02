Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 105,50 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 105,50 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 106,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 533.686 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 21,90 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Abschläge von 25,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,47 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,71 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück