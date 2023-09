Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 111,08 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 111,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 110,54 EUR. Bei 113,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 212.485 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,98 EUR. 30,52 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 104,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,94 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 154,27 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80.059,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 25.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,74 EUR je Aktie aus.

