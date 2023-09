Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 112,34 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 112,34 EUR ab. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 112,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.503 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2022 bei 144,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 104,48 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 7,00 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,27 EUR.

Am 27.07.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 25.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

