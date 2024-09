Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 94,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 94,52 EUR. Bei 94,70 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.648 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Gewinne von 36,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 87,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,19 Prozent.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,62 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 125,10 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,48 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 83,34 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 27,22 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie gibt ab: Tarifrunde mit IG Metall beginnt - Erster Verhandlungstag zeigt schwierige Ausgangslage

DAX aktuell: DAX notiert letztendlich im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt letztendlich nach