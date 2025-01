Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag fester

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 98,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 99,12 EUR. Mit einem Wert von 96,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 362.192 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 30,85 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,39 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,56 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 22,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

