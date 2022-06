Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag in Grün

Die Aktie notierte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 140,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 140,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 140,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.834 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 220,30 EUR erreichte der Titel am 13.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 36,27 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 131,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 220,87 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,05 EUR, nach 6,45 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 62.742,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62.376,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 28.07.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 33,61 EUR je Aktie belaufen.

