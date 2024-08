Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 97,48 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 97,48 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,74 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,78 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 131.810 Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 24,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,42 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,55 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,80 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 6,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 28,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX letztendlich in Rot

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus