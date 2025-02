Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag gefragt

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 105,00 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 105,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 106,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 768.516 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 24,90 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,47 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,71 EUR.

Am 30.10.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 7,76 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 78,48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 78,85 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 11.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 17.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

