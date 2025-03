Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 98,44 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 98,44 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 98,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.858 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 128,60 EUR. Gewinne von 30,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 24,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 119,44 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 9,31 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 87,18 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 87,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 24,09 EUR fest.

