Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Montagmittag zu

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 99,54 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 99,54 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,56 EUR. Bei 98,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 309.346 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,52 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 26,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,39 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,31 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 87,38 Mrd. EUR gegenüber 87,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,17 EUR je Aktie belaufen.

