Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie notierte um 28.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 140,88 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 141,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 263.682 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.07.2021 bei 220,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,05 Prozent. Bei 131,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 7,30 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 220,87 EUR.

Am 04.05.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 13,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 62.742,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 62.376,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 33,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

