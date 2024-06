Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages.

Um 15:51 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 105,25 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 106,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 505.214 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Mit Abgaben von 7,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 30,59 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

