Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 96,62 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 96,62 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,48 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 116.112 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,10 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 92,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,55 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,80 EUR aus.

Am 01.08.2024 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,48 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,34 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 80,06 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 28,42 EUR je Aktie.

