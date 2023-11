Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 105,38 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 105,38 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 105,32 EUR. Bei 105,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 16.618 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 35,89 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 141,10 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.845,00 EUR – ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 12.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Jahresendrally stockt an Frankfurter Börse: DAX mit Verlusten zum Start in Handelswoche

VW-Aktie verliert: Volkswagen-Manager müssen sich bei Urlaubsanspruch an neue Regeln halten - VW-Markenchef deutet Stellenabbau an

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell