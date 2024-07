Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 105,40 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 105,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 105,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 119.835 Stück.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,01 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 7,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,72 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,80 EUR.

Am 30.04.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,74 Prozent auf 75,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 29,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

