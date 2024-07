Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 104,20 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 104,20 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,05 EUR an. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 104,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 86.672 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,42 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,11 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,72 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 139,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Es stand ein EPS von 6,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 75,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 33,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

