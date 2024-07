Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 104,75 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 104,75 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,75 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.416 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,77 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Abschläge von 6,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,72 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 139,80 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,06 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 33,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

