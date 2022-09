Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Mittag

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 128,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 127,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 360.040 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 208,35 EUR erreichte der Titel am 27.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 38,56 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,56 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 6,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 211,60 EUR.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR umsetzen können.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Am 26.10.2023 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 34,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

