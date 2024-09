Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag mit Einbußen

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 94,62 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,6 Prozent auf 94,62 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,10 EUR ab. Mit einem Wert von 97,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 596.953 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,91 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,72 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 7,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,53 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,48 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 26,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Hot Stocks heute: Jeden Tag ein All-Time-High im DAX - BMW, Mercedes und Volkswagen: alle spottbillig

Tesla-Konkurrent Rivian: Analyst prognostiziert Chancen und Herausforderungen