Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 106,14 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 106,14 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 105,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 107,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 171.266 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 143,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 34,92 Prozent Luft nach oben. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 7,83 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 137,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 30,31 EUR im Jahr 2023 aus.

