Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit KursVerlusten

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 117,58 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 117,54 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.894 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 160,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 36,81 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 4,03 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 164,09 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 8,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 11,23 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 76.198,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,30 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Mercedes, Tesla und Co.: Studie offenbart Rückgang der Profitabilität von Autobauern

VW-Aktie höher: Ex VW-Vorstände sollen in Dieselprozess gehört werden

VW-Aktie etwas tiefer: Volkswagen vollendet Verkauf von russischer Tochter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om