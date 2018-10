Neuer Star am Techhimmel: Analyst rät zu neuem Mitglied für die FANG-Familie

Die FANG-Aktien gelten als die größten Techunternehmen unserer Zeit und dominieren die Indexlandschaft. Doch während angesichts rekordhoher Kurse im Techsektor immer wieder Sorgen um eine mögliche Blase aufkommen, hat ein Analyst einen neuen Stern am Techhimmel ausgemacht.

Aus FANG wird FANGS

Dan Dolev, Analyst bei Nomura Instinent, hält den mobilen Bezahldienst Square für einen heißen Anwärter auf eine Mitgliedschaft im Korb der größten Technologieriesen. Square könnte die Zahlungsindustrie auf die gleiche Weise erschüttern, wie Facebook, Amazon, Netflix und Google das in anderen traditionellen Märkten getan haben, so der Experte. Daher befürwortet der Experte, den FANG-Aktien ein "S" für Square hinzuzufügen und sie zur FANGS-Gruppe zu machen.

Dass Square mit den hoch performanten Techriesen mithalten kann, hält Dolev dabei für kein Problem. Immerhin hat sich die Square-Aktie innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht, während die großen Vier, die den Rekordlauf der letzten neun Jahre angeführt haben, im gleichen Zeitraum deutlich weniger schnell zulegten. Facebooks Aktienkurs hat - auch bedingt durch den in diesem Jahr bekannt gewordenen Datenskandal - sogar auf dem Vorjahresniveau stagniert.

Profiteur des Kryptohypes

Square, gegründet und geleitet von Twitter-Chef Jack Dorsey , hat in den vergangenen Monaten insbesondere durch seinen teilweisen Fokus auf das Kryptowährungsgeschäft beachtliche Erfolge erzielt. Im Januar hatte der mobile Bezahldienst eine Handelslösung für Kunden implementiert, mit der der Kauf und Verkauf von Bitcoin über eine App ermöglicht wurde. Square Cash, so der Name der mobilen Anwendung, hat eine große Nutzerschar von sich überzeugen können und konnte sich zwischenzeitlich von der Preisentwicklung von Bitcoin abkoppeln.

Square attraktiver als die Big Four?

Dass die Square-Aktie angesichts eines Kursplus von mehr als 230 Prozent in zwölf Monaten heiß gelaufen sein könnte, glaubt der Analyst unterdessen nicht. Die Aktie sei nicht zu teuer, so der Experte. "Zumindest nicht, wenn man die zu erwartende Wachstumsrate beim Umsatz in Betracht zieht". Diese mache Square "attraktiver als viele Konkurrenten oder FANG-Aktien".

Entsprechend seiner positiven Einschätzung hat der Normua-Analyst sein Kursziel für die Square-Aktie deutlich von 86 auf 125 US-Dollar angehoben. Auch die Branchenkollegen der Deutschen Bank sehen die Kursentwicklung von Square zusehends positiv und haben ihr Kursziel von 78 auf 98 US-Dollar erhöht. Jüngst konnte die Square-Aktie letzteres Kursziel sogar übertrumpfen: Am Freitag schloss der Anteilsschein bei 99,01 US-Dollar.



