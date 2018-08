Jim Cramer: "Vergessen sie FANG, der Markt liebt WANG "

Nach der Meinung von Jim Cramer, Moderator der CNBC-Show Mad Money und ehemaliger Hedgefonds-Manager, sind die Tage der FANG-Aktien ( Facebook Netflix und Google ) teilweise gezählt. Der von ihm mitgeprägte Begriff stand lange Zeit für die momentumstarken Vorreiter im amerikanischen Technologiesektor.

WANG statt FANG

In der CNBC-Sendung Mad Money spricht Cramer nun jedoch von einem nachhaltigen Sinneswandel an der Wall Street. Die neuen Stars an der US-Börse sind demnach nicht mehr die FANG-, sondern die WANG-Aktien (Walmart, Apple, Netflix und Google). Das neue Aktien -Konglomerat WANG vereint nach der Meinung von Cramer die frischgebackenen Top-Picks der Wall Street.

Die Walmart-Aktie spiegelt die Psyche des Marktes wider

Für den prophezeiten Paradigmenwechsel an den Märkten von FANG zu WANG tauschte der ehemalige Goldman Sachs-Banker die Aktien von Facebook und Amazon gegen die Anteilsscheine von Walmart und Apple aus. Gerade der Kursverlauf der Walmart-Aktie deutet für Cramer auf einen robusten Gesamtmarkt hin. "Die Stärke von Walmart hat sich auf die gesamte Psyche des Marktes ausgewirkt", so Cramer in seiner Show in Bezug auf die vom Konzern veröffentlichten Gewinnzahlen zum abgelaufenen Quartal und den darauffolgenden Kurssprung. Der amerikanische Einzelhandelsriese vermeldete außerdem ein 4,5-prozentiges Umsatzwachstum. Ein noch größeres Wachstum vermeldete das Tochterunternehmen Sam's Club. Das Warenhaus konnte seinen Erlös im vergangenen Quartal um 6,5 Prozent steigern.

Der Einzelhandelsriese wird zunehmend digital

Für Cramer sind die Wachstumsraten, welche der Konzern vor allem im stationären Handel erzielen konnte, dennoch nur das Sahnehäubchen. "Ich sag ihnen, was mir am besten gefallen hat! Wenn es um E-Commerce geht, holt Walmart endlich bei den Konkurrenten auf", so der Mad Money-Moderator. Dabei wies er auch auf eine Funktion der Website von Sam's Club hin, welche dem Kunden eine Route zur nächstmöglichen Filiale anzeigt. Diese Funktion würde Cramer eher bei Amazon erwarten, aber nicht bei Walmart.

Ausgleich zwischen E-Commerce und Retail

Diesbezüglich sagte der Walmart-CEO Doug McMillion bei einem Investorengespräch: "Wir bringen weiterhin digitale Fähigkeiten in unsere Geschäfte, um dem Kunden eine übergangslose Erfahrung zu bieten, wie auch immer er einkaufen möchte." Gerade dieser Spagat zwischen Online-Shop und Einzelhandel bewegte Cramer dazu, die Aktie von Amazon mit der von Walmart zu tauschen.

Die Facebook-Aktie wird irrelevant

Einen weiteren Konzern, den Cramer nun verstärkt in den Fokus nimmt, ist Apple. Trotz Allzeithoch und einer Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar sieht er weiterhin viel Potenzial im iPhone-Hersteller. Gerade die Nachricht, dass die USA und China die Gespräche zum Handelskonflikt wieder aufnehmen möchten, sorgte für eine positive Stimmung unter den Aktionären des Konzerns. "Wir hatten auch Angst, dass Apple in den Handelskrieg geraten würde", so Cramer. "Sie bekommen einen Waffenstillstand hin, das senkt die Chancen auf einen chinesischen Apple-Boykott", so der CNBC-Star weiter. So fiel es ihm auch keineswegs schwer, die Facebook-Aktie mit den Apple-Anteilen auszutauschen.

Weiterhin Potenzial für Netflix und Alphabet

Laut der Einschätzung des ehemaligen Hedgefonds-Managers gibt es für die Anteile von Netflix und der Google-Mutter Alphabet gegenwärtig jedoch noch keinen adäquaten Ersatz. Beide Konzerne vervollständigen nämlich auch die Auswahl der WANG-Aktien.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Bildquellen: Richard Drew/AP, Frontpage / Shutterstock.com