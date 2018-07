Konkurrenz für Amazon & Netflix: Walmart bald mit eigenem Streaming-Dienst?

Walmart 75,09 EUR -0,57% Charts

Schrumpfende Umsätze bei Unterhaltungsmedien

Nach Insider-Angaben befindet sich die Supermarktkette Walmart im Planungsstadium einer neuen zielgerichteten Videostreaming-Plattform. Die Eingeweihten berichteten dem Online-Magazin "The Information" über diese Absichten. Dieser Video-On-Demand-Dienst soll demnach günstiger als die Konkurrenz Netflix und Amazon Prime Video sein. Der Discounter möchte angeblich die beiden Platzhirsche mit einem monatlichen Kampfpreis von unter acht US-Dollar unterbieten. Geplant sei zudem auch eine werbegestützte Variante des Dienstes.

Eine Entscheidung sei diesbezüglich allerdings noch nicht gefallen, das Projekt könne sogar noch völlig über Bord geworfen werden, so die Insider weiter. Der Unternehmenssprecher von Walmart wollte sich auf Anfrage von "The Information" nicht zu diesem Thema äußern.

Lohnen dürfte sich das Geschäft allemal. Walmart könnte durch einen solchen Dienst möglicherweise die schrumpfenden Umsätze der Unterhaltungsmedien, sprich DVDs und Blu-rays, ausgleichen und bei solch einem Kampfpreis zudem das eigene Image stärken.

Platz für einen weiteren Streaming-Anbieter?

Jedoch stellt sich zurecht die Frage, ob noch genügend Platz für einen weiteren Streaming-Dienst vorhanden ist. Mit GooglesYouTube Premium und einem angebotenen Streaming-Bundle von Apple, scheint der von Netflix und Amazon dominierte Markt mehr als übersättigt. Dabei geht es Walmart vorrangig um den Platzhirsch Amazon, der mit seinem Online-Handel und weiteren Prime-Dienstleistungen in direkter Konkurrenz zum Handelsriesen steht. Walmart ist zudem Kooperationen mit Google eingegangen - die Alphabet-Tochter befindet sich vorrangig bei Assistenzsystemen im Konkurrenzkampf mit Amazon.

Der Streaming-Dienst-Markt wäre kein Neuland für Walmart. Schon 2010 kaufte der Konzern die Streaming-Plattform Vudu auf - bis heute leider ohne den erwarteten großen Erfolg. Auf dieser Plattform sind fünf Prozent aller US-Nutzer registriert. Laut Insider-Angaben möchte Walmart mit dem neuen Streaming-Dienst US-Bürger aus den zentralen US-Bundesstaaten bedienen, da Netflix und Amazon vorrangig an der Ost- und Westküste der USA beliebt sind und hier noch Potenzial bestehe.

