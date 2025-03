Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 26,26 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 26,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 26,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,78 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 696.643 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 29,21 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,74 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 10,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 34,79 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren. Am 05.05.2026 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Montagmittag

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter

Schwacher Handel: So performt der LUS-DAX am Freitagnachmittag