Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 29,58 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 29,58 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 29,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.309.415 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 12,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 18,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,26 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,67 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Vonovia SE am 06.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 31.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,93 EUR je Aktie belaufen.

