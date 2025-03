Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag mit Aufschlag

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,10 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,10 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 26,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.614 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,74 EUR ab. Mit Abgaben von 9,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,79 EUR.

Am 06.11.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 1,72 Mrd. EUR gegenüber 1,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 19.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

