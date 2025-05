Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochmittag stabil

Vonovia SE im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,33 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 28,33 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,62 EUR. Die Vonovia SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,20 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.087.518 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. 19,77 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 17,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,23 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.05.2025. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,67 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 31.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Vonovia SE-Aktie.

