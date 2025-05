Aktienkurs im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Nachmittag nordwärts

15.05.25 16:11 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 28,48 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 28,48 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,05 EUR. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.312.690 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 18,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 0,900 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,23 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 0,38 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,26 Mrd. EUR – ein Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Vonovia SE am 06.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2026 erwartet. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

