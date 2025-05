Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,93 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 27,93 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.733 Vonovia SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 17,68 Prozent niedriger. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 33,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 5 Jahren bedeutet

Vonovia-Aktie schwach: Vonovia plant Ausgabe von Wandelanleihen im Milliardenvolumen

Vonovia SE-Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Vonovia SE-Aktie