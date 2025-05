Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 28,09 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 28,09 EUR ab. Die Vonovia SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,95 EUR ab. Bei 28,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.827.996 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 14,45 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,24 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,23 EUR an.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 0,38 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 2,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Vonovia SE am 06.08.2025 vorlegen. Vonovia SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

