Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE reagiert am Mittag positiv

Vonovia SE im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 30,13 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,1 Prozent. Die Vonovia SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,16 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,97 EUR. Zuletzt wechselten 415.921 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,61 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,25 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

