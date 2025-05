Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 29,34 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 29,34 EUR abwärts. Die Vonovia SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,31 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 53.325 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,64 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 18,10 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,26 EUR an.

Vonovia SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 31.07.2026.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

