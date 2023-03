Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 18,10 EUR. Bei 18,06 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 458.265 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,49 EUR) erklomm das Papier am 23.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.03.2023 (17,94 EUR). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 0,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 32,44 EUR.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

