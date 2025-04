Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE schiebt sich am Dienstagmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 28,99 EUR. Die Vonovia SE-Aktie legte bis auf 29,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 791.572 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 17,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 20,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,46 EUR aus.

Am 19.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 68,62 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Vonovia SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

