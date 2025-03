Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag tiefer

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 24,38 EUR ab.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 24,38 EUR ab. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,29 EUR nach. Bei 24,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.212.807 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,27 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 0,45 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,21 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls -3,40 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,73 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

