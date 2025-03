Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag ins Minus

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 24,40 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 24,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,29 EUR. Bei 24,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.411.478 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,06 Prozent. Bei 24,27 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,21 EUR an.

Am 06.11.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,40 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,92 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

