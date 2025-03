Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 24,56 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,56 EUR nach oben. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,64 EUR. Bei 24,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 153.841 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 38,15 Prozent zulegen. Bei 24,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 1,18 Prozent sinken.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,21 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls -3,40 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

