Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 15,55 EUR ab. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 15,54 EUR. Bei 15,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 370.889 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,60 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 62,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,83 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,29 EUR aus.

Am 04.11.2022 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.05.2024.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,15 EUR je Aktie.

